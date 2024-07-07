Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
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  • Тамара
    👍👍👍Министерство несм...
  • Alex Nемо
    Блин, ну идиотизм же полный! Я перед увольнением из армии служил на Байконуре. Что я там такого суперсекретного мог у...Массовое бегство ...

Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность

Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность

В последнее время в российских средствах массовой информации регулярно появляется информация о русских подпольщиках и партизанах на Украине, которые, мол, ведут активную подрывную деятельность и даже расширяют ее.

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