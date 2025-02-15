Защита добивалась отмены пожизненного приговора майору Евсюкову из-за ботинка

Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, приговорённого к пожизненному лишению свободы после стрельбы в супермаркете «Остров» в Москве, добивалась отмены решения суда, ссылаясь на нарушения, касающиеся, среди прочего, простреленного ботинка одного из пострадавших.
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