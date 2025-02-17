Мать из Кузбасса устроила пьяные треш-стримы, угрожая 12-летней дочери

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Кемеровской области, которая устраивала прямые эфиры в состоянии алкогольного опьянения с 12-летней дочерью, сообщили 17 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.