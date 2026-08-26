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Ротенберг: Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф

Ротенберг: Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил уверенность, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин уже в сезоне-2026/27 превзойдёт достижение Уэйна Гретцки по общему числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли.

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