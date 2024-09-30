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Царьград

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Захарова ответила Блинкену на слова о Бабьем Яре: "Такое мог сказать только подлец"

Захарова ответила Блинкену на слова о Бабьем Яре: "Такое мог сказать только подлец"

Спикер МИД России Мария Захарова сочла слова госсекретаря США о трагедии в Бабьем Яре предельно циничными.

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Комментарии
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Ирина Черноиванова
На том свете его встретят души убитых и уничтоженных евреев,которые как сказал однажды Никита Сергеевич Хрущев,&quot;покажут ему Кузькину Мать&quot;
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8 час.
ИЧ
Ирина Черноиванова
Ни одна бывшаяРеспублика Советского Союза не притеснялась ,развивалась экономика культура и родной язык,что в основе своей и определило будущую государственность этих республик.
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8 час.

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