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Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Австралия встретится с Британией, Швейцария поборется с Чехией

В субботу пройдут полуфиналы Кубка Билли Джин Кинг. Австралия сыграет с Великобританией, а прошлогодний финалистки из Швейцарии встретятся с Чехией.

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