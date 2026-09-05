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В России стало проще искать человека и связываться с ним через МВД

В России стало проще искать человека и связываться с ним через МВД

С 5 сентября заявление можно подать через "Госуслуги" С 5 сентября вступает в силу обновленный порядок предоставления адресно‑справочной информации о гражданах РФ, пишет "Парламентская газета".

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