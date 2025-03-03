«Снег еще будет прибавляться»: омские синоптики предупредили о зимней погоде в марте. Несмотря на наступление календарной весны, снегопады в регионе пока продолжатся.
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«Снег еще будет прибавляться»: омские синоптики предупредили о зимней погоде в марте. Несмотря на наступление календарной весны, снегопады в регионе пока продолжатся.