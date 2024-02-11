Частная коллекция часов Гвидо Мондани выставлена на торги

Компания Phillips совместно с Bacs & Russo объявила, что итальянский коллекционер и издатель часов Гвидо Мондани отправил более 40 наручных часов из своей частной коллекции в рамках Женевского часового аукциона.
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