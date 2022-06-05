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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

5 июня2022 года в ЯНАО 10 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 096) 135 733 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умерло 1042 человека) 36 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев […]5 июня2022 года в ЯНАО 10 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 096) 135 733 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умерло 1042 человека) 36 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 448) 10 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 649) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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