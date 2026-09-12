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Депутат Панеш призвал снять лимит цены подарков врачам, учителям и соцработникам

Депутат Панеш призвал снять лимит цены подарков врачам, учителям и соцработникам

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш считает необходимым отменить лимит на подарки для учителей, врачей и социальных работников.

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