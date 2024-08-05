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Царьград

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В Башкирии распродают автомобили должников по цене от 248 тысяч рублей

В Башкирии распродают автомобили должников по цене от 248 тысяч рублей

В Башкирии выставили на продажу автомобили должников. В списке - более 20 единиц техники.В Башкирии распродают автомобили должников, цена начинается от 248 тысяч рублей, пишет "Уфа Тайм".

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