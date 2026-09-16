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Нижегородская правда

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Заседание Совета по инновационному и технологическому развитию прошло в Сколково

Заседание Совета по инновационному и технологическому развитию прошло в Сколково

В Сколково прошло заседание Совета по инновационному и технологическому развитию. «Единая Россия» намерена уделять особое внимание ключевым технологиям, которые во многом будут определять мир в ближайшие десятилетия и станут важным условием для укрепления суверенитета страны.

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