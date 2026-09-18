Ямал в финале премии #МЫВМЕСТЕ: два проекта борются за звание лучших в стране

Ямал ярко заявил о себе на Международной премии #МЫВМЕСТЕ — две инициативы региона вышли в финал. В числе претендентов на победу — комплексная программа поддержки добровольчества на Ямале и экологический проект Ямальского района «Чистый Ямал», сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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