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Татар-информ

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Абзалов: фестиваль «Время молодых» рассказывает о возможностях для студентов

Абзалов: фестиваль «Время молодых» рассказывает о возможностях для студентов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Более 50 тыс. молодых людей, проголосовавших на выборах, пришли на фестиваль «Время молодых» у Центра семьи «Казань».

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