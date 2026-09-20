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Мировое обозрение

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Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, отражающим налёты БПЛА (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, отражающим налёты БПЛА (ВИДЕО)

Российские бойцы, отражающие налёты украинских дронов, продолжают получать адресную помощь от читателей.

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