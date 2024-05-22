Российский боец уничтожил БМП и пикап с боевиками, отразив атаку ВСУ

Минобороны РФ Российский военнослужащий, гвардии рядовой Вадим Постников во время несения боевого дежурства на танкоопасном направлении в зоне проведения спецоперации не позволил диверсионной группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону, поучаствовав в ликвидации боевой машины пехоты (БМП) и уничтожив пикап, на котором передвигались боевики.
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