Российский боец уничтожил БМП и пикап с боевиками, отразив атаку ВСУ

Минобороны РФ Российский военнослужащий, гвардии рядовой Вадим Постников во время несения боевого дежурства на танкоопасном направлении в зоне проведения спецоперации не позволил диверсионной группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону, поучаствовав в ликвидации боевой машины пехоты (БМП) и уничтожив пикап, на котором передвигались боевики.