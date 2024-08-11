Орловским фермерам и сельхозпредприятиям досталось из-за пестицидов

В Орловской области некоторым фермерам и сельскохозяйственным предприятиям выдали предостережения из-за нарушений регламентов оповещения по обработке полей химикатами и пестицидами, сообщили в межрегиональном Россельхознадзоре.
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