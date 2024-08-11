НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

1 подписчик

Орловским фермерам и сельхозпредприятиям досталось из-за пестицидов

Орловским фермерам и сельхозпредприятиям досталось из-за пестицидов

В Орловской области некоторым фермерам и сельскохозяйственным предприятиям выдали предостережения из-за нарушений регламентов оповещения по обработке полей химикатами и пестицидами, сообщили в межрегиональном Россельхознадзоре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх