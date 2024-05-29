2 дня назад 233 прочитали Президент России в свое время не стал препятствовать отъезду Анатолия Чубайса за границу, и эту ситуацию прокомментировал известный экономист Михаил Хазин.
Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понял мысль автора. "Таким образом, ситуация с Чубайсом служит предупреждением для всех, кто намерен строить свою карьеру и реализовывать политические амбиции, полагаясь исключительно на внешние ресурсы и поддержку геополитических конкурентов нашей страны." - Что за предупреждение? Если наворовал и развалил очень много, то дадут выехать беспрепятственно? А посидеть на дорожку, по старой русской традиции? А то , что он имел доступ к гос.тайне никого не смущает? Ведь ему за необычный цвет волос дали награды и титул в Англии? Или не? Ну не за мужество и героизм проявленные при развале российской экономики? Та нет, не может быть... совпадение...
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13 час.
A
ASIK
у него компромат!
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11 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Я вас умоляю... Вы что, считаете, что спецслужбы разучились квалифицированно яйца дверью зажимать, чтобы получить нужную информацию? Там какие-то договорённости, о которых простым смертным знать не положено. По конспирологическим версиям он был "западным смотрящим от мирового теневого правительства" за Россией, почти официально назначенным. обладал "иммунитетом", типа дипломатического... Это взамен на неприкосновенность "личного хабара" наших государственных "патриотов", что держали своё ВСЁ, включая детей, за границами. И после начала СВО никто детей забирать не кинулся! Дочь Пескова, сын Медведева - вполне объекты для воздействия на папаш, но по "джентельменским договоренностям" их пока не трогают. ПОКА не трогают...
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9 час.
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