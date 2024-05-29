Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу

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Леонид Ла Рошель

Не совсем понял мысль автора. "Таким образом, ситуация с Чубайсом служит предупреждением для всех, кто намерен строить свою карьеру и реализовывать политические амбиции, полагаясь исключительно на внешние ресурсы и поддержку геополитических конкурентов нашей страны." - Что за предупреждение? Если наворовал и развалил очень много, то дадут выехать беспрепятственно? А посидеть на дорожку, по старой русской традиции? А то , что он имел доступ к гос.тайне никого не смущает? Ведь ему за необычный цвет волос дали награды и титул в Англии? Или не? Ну не за мужество и героизм проявленные при развале российской экономики? Та нет, не может быть... совпадение...