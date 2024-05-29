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Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу

Хазин: Почему Путин не помешал Чубайсу уехать за границу

2 дня назад 233 прочитали Президент России в свое время не стал препятствовать отъезду Анатолия Чубайса за границу, и эту ситуацию прокомментировал известный экономист Михаил Хазин.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понял мысль автора. &quot;Таким образом, ситуация с Чубайсом служит предупреждением для всех, кто намерен строить свою карьеру и реализовывать политические амбиции, полагаясь исключительно на внешние ресурсы и поддержку геополитических конкурентов нашей страны.&quot; - Что за предупреждение? Если наворовал и развалил очень много, то дадут выехать беспрепятственно?  А посидеть на дорожку, по старой русской традиции? А то , что он имел доступ к гос.тайне никого не смущает? Ведь ему за необычный цвет волос дали награды и титул в Англии? Или не? Ну не за мужество и героизм проявленные при развале российской экономики? Та нет, не может быть... совпадение...
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13 час.
A
ASIK
у него компромат!
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11 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Я вас умоляю... Вы что, считаете, что спецслужбы разучились квалифицированно яйца дверью зажимать, чтобы получить нужную информацию? Там какие-то договорённости, о которых простым смертным знать не положено. По конспирологическим версиям он был &quot;западным смотрящим от мирового теневого правительства&quot; за Россией, почти официально назначенным. обладал &quot;иммунитетом&quot;, типа дипломатического... Это взамен на неприкосновенность &quot;личного хабара&quot; наших государственных &quot;патриотов&quot;, что держали своё ВСЁ, включая детей, за границами. И после начала СВО никто детей забирать не кинулся! Дочь Пескова, сын Медведева - вполне объекты для воздействия на папаш, но по &quot;джентельменским договоренностям&quot; их пока не трогают. ПОКА не трогают...
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9 час.

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