Эксперты выделяют три сценария развития украинского конфликта в случае срыва переговоров в Стамбуле

Аналитики проводят исследование вопроса о том, по какому сценарию может пойти вооружённый конфликт между Россией и Украиной если в течение ближайших недель станет ясно, что переговоры в Стамбуле провалились.
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