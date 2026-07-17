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Все о Музыке

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Певица Лана Дель Рей (Lana Del Rey) описала альбом, который готовился годами

Певица Лана Дель Рей (Lana Del Rey) описала альбом, который готовился годами

В то время как поклонники Ланы Дель Рей (Lana Del Rey) продолжают терпеливо ждать даты выхода ее долгожданного кантри-альбома Stove, в среду (15 июля) певица раскрыла поворот сюжета, анонсировав неожиданный сопутствующий альбом Spyda.

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