В Госдуме россиянам дали совет для защиты от телефонных мошенников

Депутат Свинцов посоветовал россиянам немедленно блокировать сомнительные номера Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются по телефону.