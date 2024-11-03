Дандыкин: контроль села Вишневое — это окружение важного для ВСУ Курахово

Военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал в интервью «Лента.ру», что взятие под контроль населенного пункта Вишневое в ДНР — окружение важного для Киева центра логистики — Курахово.
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