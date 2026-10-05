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Желающих решать за свой счет проблемы Киева все меньше

Желающих решать за свой счет проблемы Киева все меньше

На фоне проблем с черноморской логистикой, Украина попросила соседние страны увеличить объемы транзита украинского зерна через свои территории Фото: © AFP 2024 / Wojtek Radwanski Однако украинское руководство не ограничилось самой просьбой о помощи.

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