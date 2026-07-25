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Сонники, гороскопы, гадания

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Новый вектор Полнолуния поглотит знаков Зодиака

Новый вектор Полнолуния поглотит знаков Зодиака

Луна в Водолее обратит внимание на особые события в жизни 29 июля 2026 года Вселенная включает резкий, но необходимый рубильник — наступает Полнолуние в Водолее, одно из самых мощных и трансформационных за весь год.

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