Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Фактор Красного моря. Хуситы начинают и выигрывают

Фактор Красного моря. Хуситы начинают и выигрывают

  Добрый вечер, Империя. Забавные дела творятся у Баб-эль-Мандебского пролива. То, что хуситы начнут кошмарить западных перевозчиков, было ожидаемо – они и раньше делали это время от времени, но теперь будут делать с огромным удовольствием.

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