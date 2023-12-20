Фактор Красного моря. Хуситы начинают и выигрывают

Добрый вечер, Империя. Забавные дела творятся у Баб-эль-Мандебского пролива. То, что хуситы начнут кошмарить западных перевозчиков, было ожидаемо – они и раньше делали это время от времени, но теперь будут делать с огромным удовольствием.