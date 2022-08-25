В Башкирии пенсионер зарезал жену и сыновей-инвалидов

Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены и сыновей-инвалидов и супруги. Как сообщает следственное управление СК РФ по республике, подозреваемый часто ссорился с 38-летними сыновьями — инвалидами I и II группы, у которым были проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии