В Башкирии пенсионер зарезал жену и сыновей-инвалидов

Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены и сыновей-инвалидов и супруги. Как сообщает следственное управление СК РФ по республике, подозреваемый часто ссорился с 38-летними сыновьями — инвалидами I и II группы, у которым были проблемы с опорно-двигательным аппаратом.