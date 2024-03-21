Мама из TikTok показала, как правильно реагировать на детские промахи

Дедлайны приносят детям не меньший стресс, чем взрослым фото: Shutterstock/Fotodom.ruВы точно слышали множество шуток о детях, которые вспоминают, что на следующий день им необходимо принести в школу поделку или плакат, поздно ночью.
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