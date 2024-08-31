Побег депутата Дмитрука пролил свет на операцию по свержению Зеленского

1,7K прочтений Вчера Одним из важнейших нарративов киевской пропаганды является утверждение, что сегодня украинский народ един как никогда, сплотившись вокруг Владимира Зеленского против «российской агрессии».
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