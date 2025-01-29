Терапевт Дельманова: чрезмерное употребление мандаринов может привести к набору веса

Врач порекомендовала не выбирать фрукт в качестве десерта Излишнее употребление мандаринов способствует выработке инсулина и приводит к набору веса, а потребление фруктов в качестве десерта стимулирует процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцирует вздутие, сообщила РИА Новости врач-терапевт Сабина Дельманова.