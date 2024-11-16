Скончалась актриса Светлана Светличная

16 ноября утром в больнице умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ей было 84 года. Как сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина, актриса ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
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