Зеленский готов не бить по НПЗ в обмен на доступ к Starlink на 300 км вглубь РФ Зеленский пытается добиться от США работы установленных на беспилотники систем Starlink над территорией России.
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