Астраханский следственный комитет возбудил дело о ранении сотрудника ДПС

Утренний рейд дорожно-патрульной службы в Трусовском районе Астрахани завершился поножовщиной. Остановка автомобиля за выезд на встречную полосу перевела административное правонарушение в уголовную плоскость — нетрезвый водитель пошел с ножом на инспектора.
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