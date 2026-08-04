Астраханский следственный комитет возбудил дело о ранении сотрудника ДПС

Утренний рейд дорожно-патрульной службы в Трусовском районе Астрахани завершился поножовщиной. Остановка автомобиля за выезд на встречную полосу перевела административное правонарушение в уголовную плоскость — нетрезвый водитель пошел с ножом на инспектора.