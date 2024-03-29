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Зеленский пожаловался не перспективы отступления «шаг за шагом»

Зеленский пожаловался не перспективы отступления «шаг за шагом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что, если Конгресс США не разблокирует военную помощь Киеву, ВСУ придется вернуться назад и отступать «шаг за шагом, маленькими шагами», – сообщает в пятницу, 29 марта, The Washington Post.

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