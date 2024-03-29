Зеленский пожаловался не перспективы отступления «шаг за шагом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что, если Конгресс США не разблокирует военную помощь Киеву, ВСУ придется вернуться назад и отступать «шаг за шагом, маленькими шагами», – сообщает в пятницу, 29 марта, The Washington Post.
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