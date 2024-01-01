Наинтегрировались. Санду снова хочет покупать газ у России

Майя Санду. Фото из открытых источников сети Интернет 2 дня назад 51K прочитали Обманули, оказывается, хулиганы из "садика цветущего"! Знаете, похоже, до Майи Санду дошло, что начало переговоров о вступлении Молдавии в Европейский Союз вообще никак не греет местное население и не дает нужных объемов по приемлемой цене такого нужного голубого топлива для промышленности.