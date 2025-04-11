Наркотик в 5 тысяч раз сильнее героина появился в России

Случаи обнаружения карфентанила на территории страны ещё два года назад были единичными. Однако за 2024 год наркотическое средство фигурировало уже в десяти эпизодах задержаний наркокурьеров, изъят 1 кг порошка, содержащего карфентанил.
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