Лысьвенские металлурги установили исторический рекорд

«ММК-ЛМЗ» поставил рекорд по производству и отгрузке продукции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2023 году Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») впервые в своей истории выпустил свыше 300 тысяч тонн металлопроката с защитными покрытиями, в том числе более 50 тысяч тонн проката с премиальными видами покрытий.