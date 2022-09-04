В Киеве потребовали от ЕС полного запрета на визы для россиян

Европа должна запретить визы для граждан России, поскольку большинство россиян поддерживают военную спецоперацию на территории Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Европа должна запретить визы для граждан России, поскольку большинство россиян поддерживают военную спецоперацию на территории Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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