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В Киеве потребовали от ЕС полного запрета на визы для россиян

В Киеве потребовали от ЕС полного запрета на визы для россиян

Европа должна запретить визы для граждан России, поскольку большинство россиян поддерживают военную спецоперацию на территории Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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