Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Печальная история Таллинского порта

Печальная история Таллинского порта

В 19-м веке Россия, как и сейчас, была страной возможностей. Немец Якоб Беккер в свои тридцать с небольшим лет приехал из Германии в Петербург, открыл у нас фортепианную мастерскую, и вскоре стал крупным производителем знаменитых фортепиано.

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