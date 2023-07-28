В Барнауле начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина

В "Горэлектротранс" поступило более 2 км рельсов для изготовления новой трамвайной линии В Барнауле сотрудники "Горэлектротранса" начали собирать рельсы для их дальнейшего устройства на новом путепроводе по проспекту Ленина, сообщает "Мост".