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В Барнауле начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина

В Барнауле начали собирать рельсы для нового моста на проспекте Ленина

В "Горэлектротранс" поступило более 2 км рельсов для изготовления новой трамвайной линии В Барнауле сотрудники "Горэлектротранса" начали собирать рельсы для их дальнейшего устройства на новом путепроводе по проспекту Ленина, сообщает "Мост".

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