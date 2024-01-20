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Растлевавший детей польско-украинский центр обнаружили в Бердянске

Растлевавший детей польско-украинский центр обнаружили в Бердянске

Скриншот видео Правоохранители обнаружили в Бердянске польско-украинский центр, который до начала спецоперации РФ занимался антироссийской пропагандой и растлевал детей, предлагая им читать книги на тему ЛГБТ**, сообщили РЕН ТВ в правоохранительных органах.

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