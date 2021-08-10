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Хабаровский край накрыла вонь из-за сжигания чумных свиней

Хабаровский край накрыла вонь из-за сжигания чумных свиней

В Комсомольском районе Хабаровского края введен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Трупы животных выбрасывают на несанкционированные свалки и жгут прямо в черте населенных пунктов.

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