НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Сушко о «Динамо»: «Много хороших подписаний. Шафигуллин – боец до мозга костей, он впишется в тренерскую игровую модель»

Бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко высказался о селекционной работе клуба. – Следите за нынешней перестройкой и непосредственно в составе «Динамо», и в тренерском штабе команды? – Конечно, слежу! Много хороших подписаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии