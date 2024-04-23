Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян не примет участие в международной встрече представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает госагенство Armenpress.
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