Guardian: убийство Насраллы показало неспособность США контролировать регион

REUTERS/Aziz Taher Нанесенный израильскими военными удар по штаб-квартире "Хезболлы", в результате которого погиб лидер шиитского движения Хасан Насралла, чреват далеко идущими последствиями и показывает дипломатическое унижение СЩА, сообщили в издании The Guardian.