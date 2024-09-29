Guardian: убийство Насраллы показало неспособность США контролировать регион

REUTERS/Aziz Taher Нанесенный израильскими военными удар по штаб-квартире "Хезболлы", в результате которого погиб лидер шиитского движения Хасан Насралла, чреват далеко идущими последствиями и показывает дипломатическое унижение СЩА, сообщили в издании The Guardian.
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