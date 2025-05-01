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В Госдуме ответили, коснутся ли новые правила регистрации теплиц

В Госдуме ответили, коснутся ли новые правила регистрации теплиц

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. В Госдуме опровергли слухи о новых правилах регистрации теплиц. Депутат Никита Чаплин заявил, что регистрировать нужно только капитальные постройки, а теплицы к ним не относятся.

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