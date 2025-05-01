В Госдуме ответили, коснутся ли новые правила регистрации теплиц

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. В Госдуме опровергли слухи о новых правилах регистрации теплиц. Депутат Никита Чаплин заявил, что регистрировать нужно только капитальные постройки, а теплицы к ним не относятся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии