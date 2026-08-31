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Культуромания

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Ансамбль народной песни «Толока» выступил перед горняками Эльгинского угольного месторождения

Ансамбль народной песни «Толока» выступил перед горняками Эльгинского угольного месторождения

Ансамбль народной песни «Толока» поздравил концертом работников Эльгинского угольного месторождения с Днем шахтера.

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