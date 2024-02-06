В военкомат пришел с сыном: о буднях и тайном талисмане на СВО рассказал боец с позывным «Овен»

Мужчина охотно делится своими впечатлениями и с оптимизмом смотрит на будущее. В военкомат сибиряк пришел с маленьким сыном, жена была в отъезде с другим ребенком, и мальчика было не с кем оставить дома, рассказывают авторы новой серии проекта «Сибирь фронтовая».