Ванилла SU
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Ванилла SU

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Рассказываем, как лечить и правильно маскировать акне.

Рассказываем, как лечить и правильно маскировать акне.

﻿﻿Кэмерон Диаз, Бритни Спирс, Кэти Перри, Майли Сайрус, Меган Фокс – знаменитости, которых, помимо славы, объединяет позорное поражение в упорной борьбе с прыщами (фильтрованный аккаунт в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация)), хотя подтверждений этому нет, факты остаются верными).

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