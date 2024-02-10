Рассказываем, как лечить и правильно маскировать акне.

Кэмерон Диаз, Бритни Спирс, Кэти Перри, Майли Сайрус, Меган Фокс – знаменитости, которых, помимо славы, объединяет позорное поражение в упорной борьбе с прыщами (фильтрованный аккаунт в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация)), хотя подтверждений этому нет, факты остаются верными).
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