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РИА Новый день

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На Южный Урал вновь обрушатся ливни. Жителей предупредили о грядущих наводнениях

На Южный Урал вновь обрушатся ливни. Жителей предупредили о грядущих наводнениях

В Челябинской области снова объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, днем 31 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

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